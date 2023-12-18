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Рублев о том, что устроил скандал на выставочном матче: «Моя реакция была неприемлемой, я понимаю. Но что вышло, то вышло»

Рублев о том, что устроил скандал на выставочном матче: «Моя реакция была неприемлемой, я понимаю. Но что вышло, то вышло»

На итоговом турнире UTS он в трех четвертях проиграл Хольгеру Руне в полуфинале и после второй четверти махал пальцами перед глазами у судьи, а также ругал арбитров и организаторов.

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