Половина жителей Кубани трудится в секторе малого и среднего бизнеса

Половина жителей Краснодарского края трудится в секторе малого и среднего бизнеса, рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель на фестивале «Бизнес-Фест», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края 7 ноября на официальном сайте.
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