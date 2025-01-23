Царьград
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Царьград

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"Я извинения приносить": Грозивший убийством девушке из Рязани мигрант задержан. "Купить" полицию не вышло

"Я извинения приносить": Грозивший убийством девушке из Рязани мигрант задержан. "Купить" полицию не вышло

История из Рязани, где приезжий узбек грозил местной жительнице расправой, получила громкое продолжение.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
а его не вышлют ?
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21 час.
ЮВ
Юрий Вершинин
Это ж как себя надо не любить чтобы связаться с черножопым мастурбеком? Ведь бьют их, убивают, но наши идиотки, зажмурив глазенки, всё вешаются на незаменимых иностранных специалистов ... И поделом, что колотят
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20 час.

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