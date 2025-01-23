"Я извинения приносить": Грозивший убийством девушке из Рязани мигрант задержан. "Купить" полицию не вышло

ЮВ

Юрий Вершинин

Это ж как себя надо не любить чтобы связаться с черножопым мастурбеком? Ведь бьют их, убивают, но наши идиотки, зажмурив глазенки, всё вешаются на незаменимых иностранных специалистов ... И поделом, что колотят