Малышева снова сделала заявление, на этот раз о детях и коронавирусе

Последние два года одной из самых обсуждаемых тем на всей планете является коронавирус. Общественность больше всего волнует вопрос, как бороться с коварным недугом и как избежать заражения.
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