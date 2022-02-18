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Малышева снова сделала заявление, на этот раз о детях и коронавирусе

Малышева снова сделала заявление, на этот раз о детях и коронавирусе

Последние два года одной из самых обсуждаемых тем на всей планете является коронавирус. Общественность больше всего волнует вопрос, как бороться с коварным недугом и как избежать заражения.

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