Почти 13 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечено лекарствами в 2021 году в Нижегородской области

Почти 13 тысяч пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении в Нижегородской области, обеспечено в 2021 году необходимыми лекарствами в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».