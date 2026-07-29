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Пять месяцев войны: США полностью исчерпали годовой запас ракет и вынуждены взять паузу

Пять месяцев войны: США полностью исчерпали годовой запас ракет и вынуждены взять паузу

ВАШИНГТОН, 29 июля, ФедералПресс. Пять месяцев войны вскрыли неудобную правду о мощной армии США: запасы высокоточного оружия стремительно тают, а на восполнение ракет «Томагавк» и систем Patriot уйдут годы.

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