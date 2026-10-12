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Татар-информ

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Юбилейный Казанский полумарафон собрал более 10 тыс. участников

Юбилейный Казанский полумарафон собрал более 10 тыс. участников

Казанский национальный полумарафон 2025 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В столице Татарстана 10 и 11 октября состоялся юбилейный, десятый Казанский национальный полумарафон, объединивший свыше 10 тыс.

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