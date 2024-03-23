В ДТП с фурой на территории Тамбовской области погиб водитель иномарки

Сегодня в Тамбовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Утром на территории Жердевского округа, на 561-м километре трассы Р-22 Каспий, водитель Nissan, предположительно, уснувший за рулем, выехал на встречку и столкнулся с фурой.