В ДТП с фурой на территории Тамбовской области погиб водитель иномарки

Сегодня в Тамбовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Утром на территории Жердевского округа, на 561-м километре трассы Р-22 Каспий, водитель Nissan, предположительно, уснувший за рулем, выехал на встречку и столкнулся с фурой.
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