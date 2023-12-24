Готова встать на колени, лишь бы успеть сорвать куш с концертов: Плюнувшая в патриотов Хаматова гадает, как её встретят в России

оя

олег яковук

Если эти перевёртыши снова приедут в Россию, тогда за что полягли наши герои на сво. Для того чтобы эти т-и снова приеха ли и жировали . Уж нет ухали так скатерть дорожка и лешать надо всего имущества в России и автоматом гражданства.