Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 779 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    и Вучич с Януковичем два сапога пара.События и речи в ...
  • Мария Беликова
    Носят уже скоро как 100 лет! Похоже, что упало, то пропало.Россия второй раз...
  • Ирина52
    В молодости была.В СССР, в эпоху песен Раймонда Паулса. Но не сумела уйти вовремя...«Всё будет так, к...

Готова встать на колени, лишь бы успеть сорвать куш с концертов: Плюнувшая в патриотов Хаматова гадает, как её встретят в России

Готова встать на колени, лишь бы успеть сорвать куш с концертов: Плюнувшая в патриотов Хаматова гадает, как её встретят в России

Знаете, что является одним из самых интересных моментов в ситуации с известными артистами, покинувшими Россию и занявшими сторону Запада? Это периодически проскальзывающие или даже прямо звучащие заявления о готовности или хотя бы допускаемой вероятности вернуться обратно на родину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮС
Юдкевич Сергей
Никому эта прошмандовка не нужна.
Ответить
10 час.
оя
олег яковук
Если эти перевёртыши снова приедут в Россию, тогда за что полягли наши герои на сво. Для того чтобы эти т-и снова приеха ли и жировали . Уж нет ухали так скатерть дорожка и лешать надо  всего имущества в России и автоматом гражданства.
Ответить
9 час.
СД
Семен Дремин
Шла бы ты лесом...........................................
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх