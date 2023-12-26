«Партия дела»: Российский крестьянин дает руководству России эффективнейшее «оружие»

12 декабря состоялся организованный «Партией дела» круглый стол на тему, которая сначала кажется даже немного провокационной — «Внутренние санкции хуже внешних? Роль экспорта продовольствия во внешнеторговой политике России».
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