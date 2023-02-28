Не только о футболе

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КузнецовВВ
    обмен Кейна - это глобальное событие для НХЛ, почти как обмен Кросби, или Овечкина. по итогам 2010-2020 именно Кейн б...Месси выиграл The...
  • КузнецовВВ
    Североамериканский портал Lohud со ссылкой на свои источники утверждает, что «Нью-Йорк Рейнджерс» объявит о переходе ...Месси выиграл The...
  • Лена Мисько
    как на Генича бан хорошо повлиял, футбол стал внимательнее смотреть ))Дотянутся ли «Спа...

Месси выиграл The Best, «Спартак» прошел «Локо» в Кубке, Хакими обвинен в изнасиловании, Скалони с Аргентиной до ЧМ-2026, «Монако» продлил Головина, травма Левандовского и другие новости

Месси выиграл The Best, «Спартак» прошел «Локо» в Кубке, Хакими обвинен в изнасиловании, Скалони с Аргентиной до ЧМ-2026, «Монако» продлил Головина, травма Левандовского и другие новости

Доброе утро! Начинаем новый день с прекрасного – нашего дайджеста новостей👇🏻 1. Лионель Месси выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА во 2-й раз в карьере.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх