Месси выиграл The Best, «Спартак» прошел «Локо» в Кубке, Хакими обвинен в изнасиловании, Скалони с Аргентиной до ЧМ-2026, «Монако» продлил Головина, травма Левандовского и другие новости

Доброе утро! Начинаем новый день с прекрасного – нашего дайджеста новостей👇🏻 1. Лионель Месси выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА во 2-й раз в карьере.
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