Поздравление из Посольства США

Вы дети( США и весь западный мир) мы вас породили нам вас и воспитывать! Заигрались малыши! В полах разобраться не можете! Портки снимите, там все просто! Мы вам еще раз покажем чем мальчик от девочки отличается! Дебилы Блядь!

Александр Батт

США удобно расположены именно для бомбежки. Оттуда до нас радиация не дойдет. Американский народ бомбить не надо. Нужно обезоружить государство, уничтожив носители и хранилища ядерного оружия, средства ПВО, ПРО и истребительную авиацию. Потом полностью разоружить США, НАТО, а затем и все остальные страны. Мир может быть только однополярным и безоружным. В виде единого на всем земном шаре государства под управлением вооруженной России.