Дилетант о политике ГЕНИЙ ПРО ЗЛОДЕЙСТВА t.me Давайте-как, дорогие мои, ответим на поздравление из посольства США, которое коллективно желает нам мира, процветания и конструктивного будущего.
Поздравление из Посольства США
Комментарии
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александр иванов
Вы дети( США и весь западный мир) мы вас породили нам вас и воспитывать! Заигрались малыши! В полах разобраться не можете! Портки снимите, там все просто! Мы вам еще раз покажем чем мальчик от девочки отличается! Дебилы Блядь!
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13 час.
Александр Батт
США удобно расположены именно для бомбежки. Оттуда до нас радиация не дойдет. Американский народ бомбить не надо. Нужно обезоружить государство, уничтожив носители и хранилища ядерного оружия, средства ПВО, ПРО и истребительную авиацию. Потом полностью разоружить США, НАТО, а затем и все остальные страны. Мир может быть только однополярным и безоружным. В виде единого на всем земном шаре государства под управлением вооруженной России.
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13 час.
Александр Дмитиевич Почекунин
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2 час.
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