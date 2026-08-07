Масштабная схема, с помощью которой создавалась инфраструктура для массовых мошеннических обзвонов по всей стране, пресечена полицейскими из Волгоградской области и Республики Башкортостан.
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Масштабная схема, с помощью которой создавалась инфраструктура для массовых мошеннических обзвонов по всей стране, пресечена полицейскими из Волгоградской области и Республики Башкортостан.
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