GOLD Is Leaking Lower Under The -FVG Towards Relative Equal Lows Gold Futures COMEX:GC1! RT_Money This is an update to the Weekly Forecast posted Saturday, Sept 17th.
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