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Астронавт запечатлел шестой запуск Starship с борта МКС

Астронавт запечатлел шестой запуск Starship с борта МКС

Шестой испытательный полет Starship, снимок сделан с борта МКС / © NASA / Don Pettit В начале этой недели Starship совершил шестой испытательный полет, поразив зрителей на Земле и жителей орбитального форпоста.

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