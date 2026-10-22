Мошенники используют сообщения о беспорядках во Франции для обмана россиян. Об этом рассказал глава регионального блока проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Галактион Кучава.
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