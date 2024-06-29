Лавров: ЕС может стать одним из центров нового мира, если одумается

Россия хочет одного - чтобы со стороны западных стран не исходили угрозы, Евросоюз при этом может стать одним из центров нового многополярного мира, если одумается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «Примаковских чтениях».
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