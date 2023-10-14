Страна и люди
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Страна и люди

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Полицейские попались на регистрации 1285 мигрантов в чужих домах

Полицейские попались на регистрации 1285 мигрантов в чужих домах

СК: в Югре сотрудники МВД стали фигурантами дела за регистрацию 1285 мигрантов Следователи Югры возбудили уголовное дело в отношении начальника и двух сотрудниц отдела миграции Нижневартовска, подозреваемых в незаконной регистрации не менее 1285 иностранцев по адресам местных жителей.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
&quot;Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают другие эпизоды халатности со стороны подозреваемых.&quot; Халатности?!
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7 час.
Владимир Нелюбин
Это не халатность..  это предательство... Но у нас как всегда пальчиком погразят..и все...ФСБ давно пора начать громить&quot; пятую колонну&quot;..иначе стране грозит развал..
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4 час.

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