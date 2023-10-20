RS: Украина не может победить Россию даже при колоссальных тратах стран Запада

Украина не может одержать победу над Россией даже при колоссальных тратах со стороны западных стран, заявил в статье для издания Responsible Statecraft подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
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