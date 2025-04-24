«Высокоточные комплексы» увеличили выпуск усовершенствованных двигателей для боевых машин

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) увеличил выпуск усовершенствованных дизельных двигателей УТД-29 для боевых машин пехоты, боевых машин десанта, бронетранспортеров и другой техники.
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