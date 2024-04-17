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Побои, бегство и страх в глазах детей: что вынесла Валерия до встречи с Пригожиным

Побои, бегство и страх в глазах детей: что вынесла Валерия до встречи с Пригожиным

Певица Валерия (Настоящее имя Алла Перфилова. — Прим. ред.) празднует 56-летие. Около 30 лет артистка радует зрителя своим голосом и заставляет восхищаться ее стройностью, хрупкостью и неувядающей красотой — годы над ней не властны.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Ой, прямо страдалица,жила годами и не говорила об этом, развелась заголосила!
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14 час.

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