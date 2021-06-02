Правда о сражении 2-й ударной армии от историка-профессионала: Ужасы тех боев сильно преувеличены. Это придумали мемуаристы (2021)

На 1942 год Советское командование подготовило грандиозные планы, на северном фронте предполагалось снять блокаду Ленинграда и окружить группу армий "Север", на центральном фронте окружить группу армий "Центр", ну и на южном подобные замыслы.
На 1942 год Советское командование подготовило грандиозные планы, на северном фронте предполагалось снять блокаду Ленинграда и окружить группу армий "Север", на центральном фронте окружить группу армий "Центр", ну и на южном подобные замыслы.
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