ДТП со смертельным исходом. Погибла женщина

Обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса выясняют в Салехарде. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, зафиксированного вблизи перекрестка улиц Чапаева-Чкалова.
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