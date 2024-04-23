Самые странные и абсурдные школьные запреты

В современных школах пытаются максимально обеспечить порядок. Сегодня там уже не увидишь, как былые годы толп бегающих детишек, шпаргалок, шумных игр и многого другого, чтоб было присуще школьной жизни лет этак 30 назад.
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