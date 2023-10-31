СМЕНА РЕГИОНА НА КАЗАХСТАН В STEAM (СТИМ ТЕНГЕ/KZT) ‍ Работаем! Проблем с бан...

СМЕНА РЕГИОНА НА КАЗАХСТАН В STEAM (СТИМ ТЕНГЕ/KZT)‍ Работаем! Проблем с банками нет.Оплачивайте через ENOT без комиссии! Преимущества смены региона в Steam на Казахстанский: Любой регион в Steam можно сменить на Казахстан Заблокированные в РФ и других странах игры вновь станут доступны Низкие цены на игры в Steam Дешевая внутриигровая валюта Простой способ пополнения баланса Steam (QIWI, WebMoney или ЕРИП в РБ) В случае возникновения каких-либо вопросов обратитесь к нам напрямую через Telegram Тут вы можете найти наши контакты для связи ➡️ HTTPS://PLATI.