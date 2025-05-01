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Экс-мэра Сочи Копайгородского обвинили в получении еще двух взяток

Экс-мэра Сочи Копайгородского обвинили в получении еще двух взяток

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, который является фигурантом дел о вымогательстве взятки и особо крупной растрате, предъявили обвинении в получении еще двух взяток от застройщиков, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела, имеющиеся в распоряжении агентства.

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