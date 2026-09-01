Мишустин: более 1 700 школ было построено и более 6,5 тысяч отремонтировано

Премьер-министр России Мишустин сообщил, что в РФ с 2019 года более 1 700 школ было построено и более 6,5 тысяч отремонтировано.
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