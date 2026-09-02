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Царьград

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ЕС призвал ввести мораторий на атаки в Черном море

ЕС призвал ввести мораторий на атаки в Черном море

Глава ЕС Кая Каллас поддержала мораторий на атаки в Черном море, чтобы избежать продовольственного кризиса.

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