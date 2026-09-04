Яндекс исследовал вопросы школьников для Алисы в умных колонках

Компания «Яндекс» провела исследование, посвящённое изменениям в вопросах, которые школьники задают голосовому ассистенту Алисе на умных колонках.
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