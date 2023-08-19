Военное обозрение

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В Верховную Раду Украины внесён проект заявления о недопустимости окончания боевых действий до выхода на границы 1991 года

В Верховную Раду Украины внесён проект заявления о недопустимости окончания боевых действий до выхода на границы 1991 года

Группа депутатов Верховной Рады Украины предложила принять заявление о недопустимости завершения боевых действий до возвращения территорий и выхода на границы 1991 года.

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