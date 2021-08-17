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Безопасность навигации на Байкале - на контроле Государственной инспекции по маломерным судам

Безопасность навигации на Байкале - на контроле Государственной инспекции по маломерным судам

Навигация на озере Байкал, как на одном из самых популярных мест отдыха и рыбалки, в самом разгаре. Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах определяют не только сроки навигации, но и требования, предъявляемые к судоводителям в части обеспечения безаварийного плавания судов, безопасности людей на воде, охраны природной среды.

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