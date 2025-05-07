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**Решение задачи К1 Вариант 07 Диевский В.А. Малышева ИА** Термех Диевский В...

Решение задачи К1 Вариант 07 Диевский В.А. Малышева ИАТермех Диевский В.А. задача Кинематика 1 (К1) на тему «Кинематика точки»:В соответствии с заданными уравнениями движения (варианты 1 – 30) определить траекторию движения точки.

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