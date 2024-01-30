Мультсериал «Царевна и дракон. Магическая книга»

Скучно целыми днями сидеть в замке и учить уроки! Используя магическую книгу, принцесса Варвара может в любой момент переместиться в волшебную страну, где окажется вместе со своими добрыми друзьями — Дракошей и забавными гномами.
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