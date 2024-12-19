Сто лет разногласий: повторит ли Сирия ошибки прошлого?

Французский мандат в Сирии и Ливане, 1922 г. Конфликт в Сирии не только разрушил государственные институты, но и поставил под вопрос само существование страны в её нынешних границах.
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