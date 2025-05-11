Патрушев и То Лам обсудили укрепление морского сотрудничества России и Вьетнама

В Москве состоялась встреча Николая Патрушева и То Лама, на которой обсуждались возможности укрепления российско-вьетнамского сотрудничества в области судостроения и портовой инфраструктуры, а также перспективы научно-технологического взаимодействия.
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