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Царьград

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Арабы выдадут министра-беглеца? Дело Никифорова - не просто скандал, это сбой системы

Арабы выдадут министра-беглеца? Дело Никифорова - не просто скандал, это сбой системы

Политолог Никифоров назвал побег "министра Коленьки" сбоем системы, а не просто скандалом. Но выдадут ли министра арабы?Неизвестно, выдадут ли арабы России беглого "министра Коленьку".

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