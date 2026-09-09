Арабы выдадут министра-беглеца? Дело Никифорова - не просто скандал, это сбой системы

Политолог Никифоров назвал побег "министра Коленьки" сбоем системы, а не просто скандалом. Но выдадут ли министра арабы?Неизвестно, выдадут ли арабы России беглого "министра Коленьку".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Армия плохих ново...
- МА Удар по кошельку ...
- Очевидец снял обс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым