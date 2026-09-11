В Рыбновском округе отремонтировали въездную дорогу Рязань-Москва

Обновили более 28 километров дороги, установили 19 новых остановок, разметку, знаки и светофоры.В Рыбновском округе завершён капитальный ремонт въездной дороги, соединяющей Рязанскую и Московскую области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- НК Семавик и Семавик...
- ММ Снижение цен на л...
- ЕП Снижение цен на л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым