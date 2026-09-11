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Рязанские новости

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В Рыбновском округе отремонтировали въездную дорогу Рязань-Москва

В Рыбновском округе отремонтировали въездную дорогу Рязань-Москва

Обновили более 28 километров дороги, установили 19 новых остановок, разметку, знаки и светофоры.В Рыбновском округе завершён капитальный ремонт въездной дороги, соединяющей Рязанскую и Московскую области.

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