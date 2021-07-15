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О троекратном позорище России

О троекратном позорище России

Ну ёжкин же стыд! Вот каждый раз, когда думаешь, что пробито дно и достигнуто днище, снизу непременно постучат.

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Максим Буров
Судя по смрадному"пуку души" скунса АНАЛгина наш МИД всё делает правильно. Потому и захлёбывается либертарианская шушера в бессильной злобе, ядовито сопровождая каждое слово Захаровой.
владимир казарский
Придурок Анальгин, а кто такие талибы и Алькаида? Это те самые моджахеды, которых обучали, вооружали и финансировали представители "цивилизованного" мира. И пока эти моджахеды, назвавшие себя позже талибами и Алькаидой, воевали с законным правительством Афганистана и советскими войсками они для "цивилизованного мира" были борцами с "советскими оккупантами". Как только талибы начали войну с НАТОвскими оккупантами, они стазу превратились в террористов.

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