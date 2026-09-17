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Царьград

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Пашинян объяснил согласие Еревана на мирный договор с Баку

Пашинян объяснил согласие Еревана на мирный договор с Баку

Премьер-министр Никол Пашинян объяснил, почему Ереван в итоге одобрил предложенный вариант мирного договора с Баку.

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