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ИА Регнум

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Путин приветствовал участие бизнеса в развитии аэропортов России

Президент России Владимир Путин 18 сентября одобрил участие бизнеса в развитии аэропортов России.Новость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.

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