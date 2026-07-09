ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт с дроном против военного

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали гражданина страны, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал совершить теракт с применением беспилотника, направленный против высокопоставленного военнослужащего.
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