Глава МИД Турции Фидан посетит Россию с рабочим визитом 26-27 мая

Руководитель министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом 26-27 мая, дипломат рассчитывает на встречу с президентом Владимиром Путиным и главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
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