Нефть Brent торгуется на уровне 76 долларов

Дисконт между стоимостью североморской BRENT и российской URALS составляет 8-15 долларов за баррель.Закрытие недели: нефть торгуется на уровне 76 USD за баррель Нефть сорта BRENT (эталонная североморская нефть) торгуется в пятницу на уровне 76,20 USD за баррель, котировки падают на 0,5%.