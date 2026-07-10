НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

68 подписчиков

Нефть Brent торгуется на уровне 76 долларов

Нефть Brent торгуется на уровне 76 долларов

Дисконт между стоимостью североморской BRENT и российской URALS составляет 8-15 долларов за баррель.Закрытие недели: нефть торгуется на уровне 76 USD за баррель Нефть сорта BRENT (эталонная североморская нефть) торгуется в пятницу на уровне 76,20 USD за баррель, котировки падают на 0,5%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии