Кино: Почему не хочет видеть дочь, на навещает мать и постоянно ссорится с сестрой 58-летняя Мария Шукшина

В жизни Марии Шукшиной, которая недавно отпраздновала 58-й день рождения, было всё: успешные роли в кино, народная любовь, признание коллег, интересная работа на телевидении, встречи с выдающимися людьми.
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