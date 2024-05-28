Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия отследит «Пэтриоты» под Харьковым за пару недель – украинский генерал

Россия отследит «Пэтриоты» под Харьковым за пару недель – украинский генерал

Американские системы ПВО «Пэтриот» не спасут Харьков от ударов российской армии. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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