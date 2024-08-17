Режим Зеленского своей атакой на Курскую область позволил России избежать принуждения союзниками к… похабному миру с Украиной, который нас не устраивает.
В Курске началась "операция обеспечения" выхода США с Украины: Хитрая игра Китая
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Всё просто - Китай четко видит расплывчатую позицию российского руководства, нерешительно очерченные красные линии и, естественно пытается использовать в свою пользу. А кто из ОДКБ четко высказался? Никто!
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4 час.
Игорь Васиков
Пока мы сами не уничтожим внутренних врагов, внешние не будут с нами считаться.
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4 час.
Игорь Василевский
Мало того, что знал, но еще и РФ просил шибко сильно не калибровать Южмаш. Плюсом - китайцы и черноземчиков прикупили маленько. Надеются, что мы им, китайцам, эту мерзкую позицию простим. Не понимают в пекине того, что пока Россия бьет пиндоса, китай независим. Не договорятся китайцы с пиндосом никогда о мире в области экономики. Тапки шейте - да, сколько угодно, а технологичную продукцию - производить только в пиндостане. Время просто печатать деньги подходит к концу.
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2 час.
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