В Курске началась "операция обеспечения" выхода США с Украины: Хитрая игра Китая

Игорь Василевский

Мало того, что знал, но еще и РФ просил шибко сильно не калибровать Южмаш. Плюсом - китайцы и черноземчиков прикупили маленько. Надеются, что мы им, китайцам, эту мерзкую позицию простим. Не понимают в пекине того, что пока Россия бьет пиндоса, китай независим. Не договорятся китайцы с пиндосом никогда о мире в области экономики. Тапки шейте - да, сколько угодно, а технологичную продукцию - производить только в пиндостане. Время просто печатать деньги подходит к концу.