В те годы – с 2011 по 2015 – в СМИ много говорили и писали про эти корабли

ФотоколлажРоссийская Федерация узнала, что такое настоящие санкции, в 2014 году - когда аннексировала Крым и решила вопрос с ДНР и ЛНР.
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