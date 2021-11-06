Любопытно, однако

72 845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ritchie Blackmore
    Интересно будет узнать.Платошкин о том, ...
  • ГусЕна
    Знаете, у меня больше свободы и прав, чем нынче у чиновников. У мужа товарищ был чиновников . УШЕЛ с работы. Мы ему:"...Верните меня в СС...
  • ГусЕна
    Пенсионерам еще лучше дают кредиты. У них стабильный и подтвержденный доход. Поинтересуйтесь. Живу в коттеджном посел...Верните меня в СС...

В Москве отреагировали на "признание Крыма Беларусью"

В Москве отреагировали на "признание Крыма Беларусью"

Вчера Лукашенко посетовал на то, что Владимир Путин не пригласил его в Севастополь на празднование Дня народного единстваЭто заявление своеобразно трактовал председатель комиссии по международным делам нижнего белорусского парламента Андрей Савиных.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх