В Забайкалье полиция пресекла сбыт крупной партии «синтетики» двумя наркозависимыми подростками

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю в ходе реализации оперативной информации в лесном массиве на территории города Читы задержали двух местных жителей – 16-летнего юношу и 17-летнюю девушку, подозреваемых в распространении запрещённых веществ.