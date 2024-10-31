Новым министром транспорта Алтайского края может стать бывший сотрудник ФСБ

Александр Мошкин может заменить на посту Антона Воронова Новым министром транспорта Алтайского края вместо Антона Воронова, который в ближайшее время может уйти в отставку, с большой вероятностью станет Александр Мошкин, который долгое время работал в структуре ФСБ и имеет благодарность от директора организации.